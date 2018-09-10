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Суд оставил под стражей обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне» электрика

10:43, 10.09.2018
Суд оставил под стражей обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне» электрика
Фото: 42.mchs.gov.ru

Кемеровский областной суд принял решение оставить под арестом электрика Александра Никитина, обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне». Он останется под стражей до 26 сентября 2018 года.

Он был сотрудником «Системного интегратора», обслуживающего системы пожарной безопасности в сгоревшей «Зимней вишне», передает РЕН ТВ.

Напомним, в июле его обвинили по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»). По ней предусмотрено наказание средней тяжести — до 7 лет заключения.

Происшествия
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