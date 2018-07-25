Обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишне» смягчили наказание

Первым фигурантам громкого дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово предъявили обвинение. Изначально инкриминируемые обвиняемым деяния были переквалифицированы на более легкие.



Следователи главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявили обвинения в окончательной редакции, передает «Коммерсант».

Гендиректору компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также пожарному Сергею Генину вменили вину по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»). По ней предусмотрено наказание средней тяжести — до семи лет заключения.

Ранее предпринимателям инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, предусматривающее наказание до десяти лет заключения.

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. Ранее сообщалось, что владелица торгово-развлекательного центра Юлия Богданова сэкономила на противопожарной системе 7 млн рублей.