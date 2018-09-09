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Казанский суд арестовал члена УИКа с правом решающего голоса на 15 суток

17:58, 09.09.2018
Казанский суд арестовал члена УИКа с правом решающего голоса на 15 суток
Фото: pixabay.com

Вахитовский районный суд Казани арестовал члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Андрея Бояршинова на 15 суток.

Как сообщает «Idel.Реалии» со ссылкой на юриста Эльзу Нисанбекову, сторонника оппозиционера Алексея Навального признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия.

Отмечается, что Бояршинов должен был сегодня работать на довыборах в Казанскую городскую думу. Для привлечения его к ответственности было необходимо разрешение прокурора Татарстана. В ЦИКе республики сообщили, что такое разрешение было получено.

Напомним, Бояршинов был задержан накануне.

Происшествия Татарстан
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