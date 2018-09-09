Казанский суд арестовал члена УИКа с правом решающего голоса на 15 суток

Вахитовский районный суд Казани арестовал члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Андрея Бояршинова на 15 суток.

Как сообщает «Idel.Реалии» со ссылкой на юриста Эльзу Нисанбекову, сторонника оппозиционера Алексея Навального признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия.

Отмечается, что Бояршинов должен был сегодня работать на довыборах в Казанскую городскую думу. Для привлечения его к ответственности было необходимо разрешение прокурора Татарстана. В ЦИКе республики сообщили, что такое разрешение было получено.

Напомним, Бояршинов был задержан накануне.