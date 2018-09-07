Пять финалистов конкурса «Команда Удмуртии» получили предложения о работе от главы региона

Пятерым финалистам управленческого конкурса «Команда Удмуртии» глава республики Александр Бречалов предложил работу. Это он сделал сегодня на церемонии награждения победителей конкурса.

— У нас есть необходимость в усилении команды, много проектов, которые требуют усиления, нужны руководители на отдельные участки. Поэтому мы с коллегами посоветовались, у нас есть в работе предложения многим из вас, но уже есть сформулированные пятерым участникам, — сказал Бречалов.

Им соответственно предложили работу в Республиканском бизнес-инкубаторе, проекте «Удмуртия — территория спорта», торговом доме «Сделано в Удмуртии», АО «Корпорация развития УР» и Минспорте Удмуртии. Конкретных должностей глава региона не назвал.

Конкурс «Команда Удмуртии» стартовал в мае, заявки на участие подали около 600 человек, в финал вышел 51 человек. Сегодня озвучили имена 30 победителей.