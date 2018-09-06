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Силуанов предложил добавить новый выходной день

18:55, 06.09.2018
Силуанов предложил добавить новый выходной день
Фото: kremlin.ru

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов предложил сделать День финансиста выходным днем.

«Не могу согласиться, что только финансисты празднуют день финансиста. Мы все работаем с финансами, есть свои финансовые активы, мы постоянно взаимодействуем и с финансовыми, и с нефинансовыми активами. Это такой всенародный праздник. Я думаю даже, может быть, подумать сделать его выходным», — цитирует ТАСС Силуанова.

По его словам, эту идею обсудят на Московском финансовом форуме.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2019 году.

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