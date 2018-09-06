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В Казани суд отправил омоновца Марата Сахапова в СИЗО

09:29, 06.09.2018
В Казани суд отправил омоновца Марата Сахапова в СИЗО
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Советский районный суд Казани отправил подозреваемого в убийстве Эльнары Карахановой омоновца Марата Сахапова в СИЗО-1 до 1 ноября 2018 года, передает корреспондент «Реального времени».

Сам Сахапов вину не признал. Его адвокат попросила избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, по данным следствия, убийство произошло после ссоры между молодыми людьми. Предполагается, что мужчина выкинул девушку из окна.

Происшествия Татарстан
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