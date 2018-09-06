В Казани суд отправил омоновца Марата Сахапова в СИЗО

Советский районный суд Казани отправил подозреваемого в убийстве Эльнары Карахановой омоновца Марата Сахапова в СИЗО-1 до 1 ноября 2018 года, передает корреспондент «Реального времени».

Сам Сахапов вину не признал. Его адвокат попросила избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.



Напомним, по данным следствия, убийство произошло после ссоры между молодыми людьми. Предполагается, что мужчина выкинул девушку из окна.