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Пострадавшие в Эймсбери были отравлены «Новичком» — ОЗХО

22:04, 04.09.2018
Пострадавшие в Эймсбери были отравлены «Новичком» — ОЗХО
Фото: pxhere.com

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что пострадавшие в Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом говорится в докладе ОЗХО.

При этом организация не смогла подтвердить, что вещество из Солсбери и Эймсбери было из одной партии. В докладе говорится, что сделать это невозможно из-за того, что «образцы подвергались воздействию окружающей среды и влаги».

Напомним, Чарли Роули и Дон Стерджес были обнаружены без сознания в своем доме в Эймсбери в конце июня. У них диагностировали те же симптомы, что и у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Происшествия
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