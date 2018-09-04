Пострадавшие в Эймсбери были отравлены «Новичком» — ОЗХО

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что пострадавшие в Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом говорится в докладе ОЗХО.

При этом организация не смогла подтвердить, что вещество из Солсбери и Эймсбери было из одной партии. В докладе говорится, что сделать это невозможно из-за того, что «образцы подвергались воздействию окружающей среды и влаги».



Напомним, Чарли Роули и Дон Стерджес были обнаружены без сознания в своем доме в Эймсбери в конце июня. У них диагностировали те же симптомы, что и у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

