Следком взял на особый контроль дело об убийстве 6-летней падчерицы отчимом в Перми

Уголовное дело по факту убийства падчерицы отчимом в Перми передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР.

Как рассказали в ведомстве, днем 31 августа в квартире в Кировском районе города было обнаружено тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан 33-летний отчим погибшей девочки. По версии следствия, мужчина избил падчерицу, от травм она скончалась на месте. Мать ребенка в это время находилась на работе.

На место преступления лично выехал исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Алексей Сердюков, взявший дело под особый контроль. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти погибшей, проводятся следственные действия.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «убийство малолетнего с особой жестокостью». Обвиняемого заключили под стражу.

Напомним, ранее стало известно, что в Пермском крае матери, заморившей голодом дочь, грозит реальный срок.