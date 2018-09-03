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Убийство лидера ДНР стало поводом для приостановки мирного процесса в Донбассе

06:45, 03.09.2018
Убийство лидера ДНР стало поводом для приостановки мирного процесса в Донбассе
Фото: ru.wikipedia.org

Попытки активизации мирного процесса в Донецке приостановлены из-за убийства лидера ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщили «Ведомости».

«В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в нормандском формате, как этого хотели многие европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать», – поддержал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что в ДНР пока нового лидера выбирать не будут.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. 1, 2 и 3 сентября объявлены в ДНР официальными днями траура.

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