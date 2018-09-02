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В ДНР рассказали, что пока нового лидера выбирать не будут

18:59, 02.09.2018
В ДНР рассказали, что пока нового лидера выбирать не будут
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Советник главы ДНР Александр Казаков рассказал о перспективе проведения выборов в регионе.

«На данный момент вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит», — цитирует Казакова «РИА Новости».

По плану выборы должны были пройти осенью 2018 года.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа. 1, 2 и 3 сентября объявлены в ДНР официальными днями траура.

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