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Киев готовит наступление в Донбассе — ДНР

02:32, 02.09.2018
Киев готовит наступление в Донбассе — ДНР
Фото: flickr.com

Силовики Украины ведут подготовку к наступлению в Донбасс. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

На мариупольском направлении ВСУ разворачивают ударную группировку, перебрасывают артиллерию и боевую технику в ДНР, находящегося под контролем Киева. Силовики действуют под предлогом проведения учений «Шторм-2018», передает «РИА Новости».

Напомним, ранее журналисты ВГТРК в Донбассе попали под обстрел украинской армии. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Старомихайловка в Донбассе.

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