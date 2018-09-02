Киев готовит наступление в Донбассе — ДНР

Силовики Украины ведут подготовку к наступлению в Донбасс. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

На мариупольском направлении ВСУ разворачивают ударную группировку, перебрасывают артиллерию и боевую технику в ДНР, находящегося под контролем Киева. Силовики действуют под предлогом проведения учений «Шторм-2018», передает «РИА Новости».

Напомним, ранее журналисты ВГТРК в Донбассе попали под обстрел украинской армии. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Старомихайловка в Донбассе.