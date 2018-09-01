Япония подняла в небо истребители из-за российских самолетов

Четыре истребителя поднялись в воздух в ответ на полет двух противолодочных самолетов Ту-142 и одного бомбардировщика Су-24 над акваторией Японского моря, заявили в ведомстве.

Отмечается, что Ту-142 подлетел к острову Хоккайдо и проследовал вдоль его западного побережья на юг. Бомбардировщик Су-24 совершил полет в районе острова Хонсю, сообщается на сайте Минобороны страны.

Напомним, ранее истребители НАТО перехватили три российских самолета при нарушении границ Финляндии