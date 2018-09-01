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Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

06:57, 01.09.2018
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Фото: pixabay.com

Пользователи Facebook в нескольких странах сообщили о сбое в работе соцсети. Это следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбой произошел около 04.00 мск. О проблемах в работе мессенджера сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Италии, США и других стран.

Большинство жалуются на проблемы с подключением к Facebook (47%), другие не могут войти в свои аккаунты (33%), еще 19% испытывают сложности с приложением соцсети. Жители России о проблемах с мессенджером не сообщают.

Напомним, что один из последних масштабных сбоев в работе Facebook произошел 17 августа.

ТехнологииIT
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