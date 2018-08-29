Минниханов присвоил звание заслуженного юриста судье, известному по делам Тагирьянова и «Кварталов»
Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил нагрудные знаки к званию «Заслуженный юрист Республики Татарстан» члену президиума Верховного суда РТ Андрею Герасимову.
Герасимов известен по рассмотрению дел банд Дубровского, Тагирьянова, «Квартала» и др.
Как сообщает пресс-служба ВС РТ, нагрудные знаки к званию заслуженного юриста также получили председатель судебных составов ВС РТ Дияна Насретдинова и судья Гульнара Абдуллина.
Напомним, сегодня Минниханов вручил 56 татарстанцам государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.
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