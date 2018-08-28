Голая женщина залезла на строительный кран строящегося в Челнах дома «Цезарь»

В Набережных Челнах голая женщина забралась на строительный кран в строящемся 27-этажном доме «Цезарь».

Инцидент произошел вчера вечером. Очевидцы, заметившие ее, вызвали полицию и спасателей. Сотрудникам служб удалось снять женщину — она находилась на уровне третьего этажа. В итоге местную жительницу отправили на обследование в городской психоневрологический диспансер, передает Chelny.biz.

Пока неизвестно, как ей удалось пробраться на стройку и залезть на кран.

Напомним, в конце июня строительный кран упал на жилой дом в Казани.