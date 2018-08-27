ТГК-16 поздравляет Айдара Метшина с юбилеем

27 августа 55-летие отмечает мэр Нижнекамска Айдар Метшин. К многочисленным поздравлениям именинника присоединяется и энергокомпания ОАО «ТГК-16».

Уважаемый Айдар Раисович!

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия и пожелания крепкого здоровья, долголетия, благополучия и успехов во всем!

Ваш жизненный путь неразрывно связан с Нижнекамском. Долгие годы Вы на своем посту успешно решаете задачи всестороннего развития родного города и района, работаете ради его процветания и повышения благосостояния жителей.

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе — когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами. Уверены, что впереди у вас новые перспективы, и ваш авторитет, трудолюбие и полная самоотдача в работе еще долго будут служить на благо Нижнекамского района и республики.

Пусть Вас окружают верные друзья и всегда сопутствует удача!

Генеральный директор ОАО «ТГК-16»

Эдуард Галеев