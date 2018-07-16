Минниханов отменил карантин по бешенству в двух районах Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин в селе Шеланга Верхнеуслонского района и селе Старые Карамалы Муслюмовского района. Соответствующий указ Минниханов подписал 12 июля.
Карантин отменен в связи с истечением двух месяцев «со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением противоэпизоотических и профилактических мероприятий».
Ранее в селе Нижегородской области ввели карантин из-за птичьего гриппа, а накануне в Татарстан завезли зараженную птичью продукцию из Пензенской области.Происшествия Татарстан
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