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Минниханов отменил карантин по бешенству в двух районах Татарстана

10:22, 16.07.2018
Минниханов отменил карантин по бешенству в двух районах Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин в селе Шеланга Верхнеуслонского района и селе Старые Карамалы Муслюмовского района. Соответствующий указ Минниханов подписал 12 июля.

Карантин отменен в связи с истечением двух месяцев «со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением противоэпизоотических и профилактических мероприятий».

Ранее в селе Нижегородской области ввели карантин из-за птичьего гриппа, а накануне в Татарстан завезли зараженную птичью продукцию из Пензенской области.

Происшествия Татарстан
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