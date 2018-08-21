Самарский губернатор заявил о необходимости достроить Фрунзенский мост в 2019 году

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о коррективах, внесенных в план строительства Фрунзенского моста через реку Самару. Он заявил, что мост необходимо достроить в следующем году.

«Провёл совещание по строительству Фрунзенского моста, в т.ч. по освоению доп.средств из федерального бюджета, о которых удалось договориться в Москве 10 дней назад. Откорректировали план работ», — написал глава региона в Twitter.

Он отметил, что в связи со строительством объекта горожане столкнутся с рядом неудобств. Однако, подчеркнул Азаров, мост через Самару ждут уже не первое десятилетие.

«Столько десятилетий мечтали о новом мостовом переходе через реку Самара! Ускоряю максимально!», — добавил он в следующем твите.