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Умерла «королева соула» Арета Франклин

19:17, 16.08.2018
Умерла «королева соула» Арета Франклин
Фото: скриншот youtube.com

Сегодня в возрасте 76 лет ушла из жизни американская соул-певица Арета Франклин.

По информации издания TMZ, певица умерла в Детройте в окружении родных и близких. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, с которым она боролась с 2010 года.

Арета Луиза Франклин родилась в городе Мемфисе, штат Теннесси, 25 марта 1942 года. За свою карьеру артистка была удостоена 18 премий «Грэмми» и продала 75 млн копий своих альбомов по всему миру. При этом она освоила различные музыкальные стили, от джаза и классики до ритм-н-блюза.

Франклин стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла, а в 2008 году музыкальный журнал Rolling Stone назвал ее величайшей певицей в истории.

Напомним, что в июле на 86-м году жизни от рака скончался американский актер Роджер Перри.

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