Татарского активиста Наиля Набиуллина заподозрили в мошенничестве

Татарского активиста Наиля Набиуллина сегодня утром задержали полицейские и доставили в отдел полиции «Вишневский». Его подозревают в мошенничестве.

В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что неустановленный гражданин 4 июля 2017 года в офисе банка «Восточный экспресс» в Казани оформил кредит на 80 тысяч рублей и кредитную карту с лимитом в 30 тысяч рублей. При этом предъявил паспорт на имя некого Панкратова.

При задержании Набиуллина сотрудники полиции показали фотографию человека, похожего на активиста, пишет «Idel.Реалии».

Сейчас активиста отпустили из отдела полиции. Следователи сообщили, что намерены провести обыск в его квартире. Набиуллин заявил, что никакого кредита не брал.

