Абоненты Tele2 из Татарстана сообщили о проблемах со связью

Абоненты оператора Tele2 сообщили о проблемах со связью. По данным сайта Downdetector, сложности возникали у жителей Татарстана и других регионов РФ с 11 утра и по настоящее время.

Почти половина клиентов, заявивших о наличии проблем, отметили, что произошел сбой всех сервисов, у четверти возникли проблемы с доступом в интернет, у остальных — с мобильной связью.

В компании информацию подтвердили, однако сложности, по их словам, могли возникнуть только при пользовании интернетом: «техническая служба компании оперативно обнаружила проблему с доступом в интернет и устранила неполадку в течение 20 минут». Связь работала в штатном режиме.

Напомним, прошлый сбой в Tele2 произошел осенью прошлого года. Подробнее о проблемах со связью мобильного оператора Tele2 читайте в материале «Реального времени».