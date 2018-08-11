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70 тыс. японцев вышли на акцию протеста против переноса базы США

20:30, 11.08.2018
70 тыс. японцев вышли на акцию протеста против переноса базы США
Фото: pixabay.com

В японской Окинаве около 70 тыс. человек вышли на акцию протеста против возможного переноса американской авиабазы Футэмма в другую часть префектуры.

На мероприятии была принята резолюция, призывающая японские власти отказаться от плана переноса базы. Пртестующих на акции поддержал заместитель губернатора префектуры Киичиро Яхана, заявивший о намерении продолжить борьбу за вывод Футэммы за пределы префектуры, передает Japan Times.

Ранее Япония выразила протест России из-за размещения истребителей Су-35С на Итурупе

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