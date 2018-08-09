Управляющий дилера КАМАЗа потребовал взыскать с гендиректора почти 114 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Автопромышленный холдинг «Штурман КРЕДО+» подал заявление о привлечении к ответственности гендиректора компании Константина Полякова. Управляющий требует 113,8 млн рублей.

Заявление подано в Арбитражный суд Татарстана, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что «Штурман КРЕДО+» занималось проектированием, производством и реализацией спецтехники на базе шасси КАМАЗа и грузовых иномарок. Компания была признана банкротом в 2016 году. В августе 2017-го имущество дилера выставлялось на продажу за 113 млн рублей. В феврале того же года Следком возбудил уголовное дело в отношении директора холдинга Андрея Колесникова. Он подозревался в уклонении от уплаты налогов на 37 млн рублей.