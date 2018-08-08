Суд продлил домашний арест совладельцу «Газпром спецгазавтотранса» до 12 сентября

Суд продлил срок домашнего ареста до 12 сентября совладельцу компании «Газпром спецгазавтотранс» (дочернее общество «Газпрома») Владимиру Тумаеву. Он обвиняется в организации покушения на убийство.

«Продлен срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Тумаева В. А. на срок один месяц трое суток, то есть по 12 сентября 2018 года включительно», — приводит ТАСС слова помощника председателя Индустриального райсуда Ижевска Эммы Харьковской.

Она отметила, что Тумаев и его защитники не возражали против продления срока домашнего ареста, а также просили оставить без изменения возможность посещения медицинских учреждений. Защитник обвиняемого Андрей Захаров уточнил журналистам, что Тумаеву требуется операция, поскольку в условиях изоляции он частично потерял зрение.

Напомним, что обвиняемый был переведен под домашний арест 9 июня. умаева задержали в феврале этого года. По версии следствия, он организовал покушение на некоего Вадима Стяжкина, который вел дела с зятем обвиняемого.