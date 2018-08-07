Число пострадавших в результате взрыва в Болонье превысило 80 человек

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Число пострадавших в результате взрыва в итальянском городе Болонье выросло до 84 человек. При этом 14 из них находятся в тяжелом состоянии.



Число погибших не увеличилось, передает «Коммерсантъ». Ранее стало известно о двух жертвах.

Напомним, недалеко от Болоньи столкнулись два грузовика, спровоцировав мощный взрыв. Один из них, перевозивший автомобили, столкнулся на мосту с автоцистерной, груженной легковоспламеняющимися веществами.

Пламя от взрыва перекинулось на автомобили, которые находились в расположенных по бокам от эстакады дилерских центрах. Изначально сообщалось о 20 пострадавших.