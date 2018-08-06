Медведев распорядился передать стадионы Нижнего Новгорода, Самары и Саранска в собственность регионам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в собственность регионов семи стадионов, построенных к ЧМ-2018. В их число вошли объекты в Самаре, Нижнем Новгороде и Саранске.

«В целях эффективного использования предусмотрена передача 7 стадионов [в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске] в 2019 году из собственности Российской Федерации в собственность субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

В правительстве РФ отмечают, что стадионы в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи уже принадлежат регионам. Кроме того, стадион «Спартак» находится в частной собственности.

Напомним, что игры прошедшего в России Чемпионата мира по футболу принимали 12 стадионов.