Определились возможные соперники «Уфы» по последнему этапу квалификации Лиги Европы

Сегодня в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги Европы по футболу. По итогам мероприятия определился потенциальный соперник «Уфы» по последнему раунду квалификации турнира.

В случае успеха уфимской команды в противостоянии с «Прогресом» из Люксембурга на следующей стадии подопечные Томарова сыграют с победителем пары между шотландским «Рейнджерс» и словенским «Марибором».

Отметим, что главным тренером шотландской команды является известный в прошлом английский полузащитник Стивен Джеррард, который только в этом сезоне начал тренерскую карьеру.

Ранее ФК «Уфа» во втором квалификационном этапе в двухматчевом поединке одолела клуб из Словении «Домжале».