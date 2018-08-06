«ТрансТехСервис» открыл дилерский центр KIA в Набережных Челнах

В четверг, 2 августа, в Набережных Челнах состоялось официальное открытие дилерского центра KIA.

Ультрасовременный центр, выполненный по стандартам KIA, предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.

«Для нас это большое событие. Потому, что Набережные Челны — это наш родной город. С него началась история компании «ТрансТехСервис». А сегодня я рад вдвойне, потому что мы открываем дилерский центр KIA – это лидер среди иностранных брендов на рынке России и наш давний партнер. Но самые главные люди на этом празднике наши клиенты и друзья. Спасибо, что вы с нами. Мы же постараемся сделать все, чтобы оправдать ваши ожидания», — отметил председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев на торжественном открытии.

Двухэтажный автоцентр имеет общую площадь 3 197 м2. Просторный шоу-рум площадью 706 м2 позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Rio, Picanto, X-Line, Soul, Sportage, Mohave, Ceed, Cerato, Optima, Stinger, Quoris, Sorento и Sorento Prime. Любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации и вместе с оригинальными аксессуарами KIA.

В ремонтной зоне площадью 771 м2 работают 11 постов мелкосрочного ремонта, 1 участок кузовного ремонта, 1 покрасочная камера и 2 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное брендом KIA для диагностики, технического и гарантийного обслуживания машин этого бренда. Пропускная способность СТО – 110 автомобилей в день, что исключает длительное ожидание клиента своей очереди.

На складе площадью 232 м2 хранится широкий спектр аксессуаров и фирменных запчастей, что позволяет оперативно отвечать на запросы клиентов, приезжающих на обслуживание.

Партнерство «ТТС» и KIA Motors Rus имеет многолетнюю историю: с 2004 года «ТрансТехСервис» является официальным дилером бренда и сегодня располагает 7 дилерскими центрами KIA в Набережных Челнах, Казани, Уфе и Ижевске.

«Мы и дальше будем вкладывать инвестиции, и создавать новые партнерства, предлагать выгодные финансовые программы, запускать новые продукты. В 2018 году мы уже представили три новые модели обновленный Optima, Sorento Praim, Stinger, но до конца года запланировано несколько премьер. Уверен, что новый дилерский центр обеспечит высочайшее качество обслуживания клиентов», — подчеркнул президент KIA Motors Rus Чжон Вон Чжон.

В портфель «ТТС» входит 21 автомобильный бренд, а география присутствия охватывает 10 городов России. «ТрансТехСервис» представлен в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл и Оренбургской области.

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