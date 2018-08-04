Банк «Аверс» отметил 28-летие со дня основания спортивным праздником

Фото: Олег Тихонов

Банк «Аверс» отметил свой 28-й день рождения праздником в формате спортивно-исторического квеста. В ходе прохождения станций сотрудники Банка переосмыслили легенды татарского народа через призму нравственных ценностей, преодолели спортивные испытания в силе и выносливости.

Исторические и мифические персонажи, литературные герои напомнили командам о том, что победам способствует не только доблесть, но и мудрость, знания, оптимизм, умение радоваться каждому мгновению жизни, а пройти преграды и достичь новых высот можно только объединившись в одну команду.

Врио Председателя Правления Аида Волкова отметила: «Проведение спортивных мероприятий – это добрая традиция нашего банка. Уверена, что спортивный азарт, испытания и победы надолго запомнятся нашим коллегам и станут стимулом для дальнейшего профессионального, физического и нравственного развития».

Участники мероприятия прошли все испытания, проявив смекалку, эрудицию, отличную спортивную подготовку, силу духа и умение работать в команде. Завершился праздник награждением победителей.