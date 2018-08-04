Лимит рекламного времени на российском ТВ увеличат

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита рекламы в часовых телепрограммах с 15% до 20%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В настоящее время общая продолжительность рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа, что составляет 9 минут эфирного времени.

Проект предлагает увеличить существующий лимит до 20% — до 12 минут рекламы в час.

Ранее Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.

