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Лимит рекламного времени на российском ТВ увеличат

04:30, 04.08.2018
Лимит рекламного времени на российском ТВ увеличат
Фото: mediasat.info

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита рекламы в часовых телепрограммах с 15% до 20%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время общая продолжительность рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа, что составляет 9 минут эфирного времени.

Проект предлагает увеличить существующий лимит до 20% — до 12 минут рекламы в час.

Ранее Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%, а также новые тарифы социальных взносов.

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