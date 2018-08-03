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Сборная России по футболу похвалила самарские граффити к ЧМ-2018

13:27, 03.08.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Сборная России по футболу похвалила самарские граффити к ЧМ-2018
Фото: twitter.com/teamrussia

Сборная России по футболу высоко оценила граффити в Самаре, где изображена ее победа над испанской командой во время ЧМ-2018.

В официальном «Твиттере» команды выложена фотография арт-объекта, а также хвалебная подпись. «Возможно, самый крутой арт, посвященный национальной сборной России», — говорится в сообщении в микроблоге.

Добавим, граффити на стене многоэтажного дома в Самаре создали художники Оксана Гладкова и Семен Маверский. На нем изображены тренер Станислав Черчесов, форвард Артем Дзюба после забитого гола и вратарь Игорь Акинфеев, отражающий пенальти.

Напомним, ранее в Перми появились граффити с играющим в футбол Путиным.

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