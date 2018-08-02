В Новокузнецке водитель фуры с водкой протаранил стелу и погиб

Грузовой автомобиль DAF сегодня утром врезался в стелу «Новокузнецк» на въезде в город. В результате столкновения водитель груженной водкой фуры погиб на месте.

Сообщение о ДТП поступило в 09.30 по местному времени.

По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, водитель, двигаясь по автодороге со стороны деревни Костенково, не справился с управлением и врезался в стелу. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей автоаварии.