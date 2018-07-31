YouTube заблокировал рекламу Bork с Путиным поcле требования НТВ

Сервис YouTube заблокировал рекламный ролик Bork с фрагментом передачи с участием Путина по требованию телекомпании НТВ, которое обратилось за этим как правообладатель.

«Также сегодня телекомпанией была направлена официальная претензия в адрес компании Bork с требованием удалить ролик из всех официальных аккаунтов компании и прекратить его показ в местах продаж Bork», — рассказал RNS представитель НТВ.



Ранее компания Bork разместила на своем канале в YouTube фрагмент передачи «Центральное телевидение» с Владимиром Путиным, выпущенной в 2012 году, в котором отметила названия своей продукции на кухне президента. По данному факту ФАС начала проверку и направила официальный запрос в компанию.

