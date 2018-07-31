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YouTube заблокировал рекламу Bork с Путиным поcле требования НТВ

17:56, 31.07.2018
YouTube заблокировал рекламу Bork с Путиным поcле требования НТВ
Фото: скриншот видео youtube.com

Сервис YouTube заблокировал рекламный ролик Bork с фрагментом передачи с участием Путина по требованию телекомпании НТВ, которое обратилось за этим как правообладатель.

«Также сегодня телекомпанией была направлена официальная претензия в адрес компании Bork с требованием удалить ролик из всех официальных аккаунтов компании и прекратить его показ в местах продаж Bork», — рассказал RNS представитель НТВ.

Ранее компания Bork разместила на своем канале в YouTube фрагмент передачи «Центральное телевидение» с Владимиром Путиным, выпущенной в 2012 году, в котором отметила названия своей продукции на кухне президента. По данному факту ФАС начала проверку и направила официальный запрос в компанию.

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