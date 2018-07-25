Попавший в аварию водитель имеет стаж 30 лет — Альметьевское ПОПАТ

В АО «Альметьевское ПОПАТ» подтвердили, что автобус с туристами, перевернувшийся ночью на трассе в Тверской области, принадлежал их компании.

— Да, за рулем был наш водитель. Ничего подобного никогда не было, охарактеризовать его могу только с положительной стороны. Его стаж работы 30 лет, у нас он с 88 года. В рейс у нас всегда выезжают два водителя, каждые четыре часа меняются. Мы посмотрели по «Глонассу», что в 23 часа была остановка, и они поменялись, а авария произошла в 1.50, прошло гораздо меньше четырех часов. Все остановки были, они заходили в кафе. С ним связывались, он, конечно, в шоковом состоянии, говорит, что, вроде, его ослепили, но не уверен, пока его опрашивают. Изучили распечатки тахографа — все в норме. Пассажиры сейчас уже в Санкт-Петербурге, — прокомментировал «Реальному времени» начальник колонны Андрей Олвинов.

Что касается ущерба транспорту, то пока оценить его очень сложно, «это внутреннее дело компании, главное, что люди не получили тяжелые травмы». При этом версия, что в автобусе были только жители Казани, исключается.

— Автобус выехал из Альметьевска и заезжал в города назначения, забирал пассажиров. С «Регионом Поволжья» работаем не первый год, они всегда у нас заказывают автобусы. Все водители проходят предрейсовые медосмотры, механики проводят ОТК, проверяют автобусы. Когда автобус уже вернется к нам, будем смотреть, разбираться, как это случилось. По документам у нас все нормально. Автобус эксплуатировался с 2013 года, — добавил Олвинов, попросив изложить все точно, «нам сейчас и так тяжело».

Напомним, сегодня ночью в Тверской области перевернулся экскурсионный автобус, ехавший в Санкт-Петербург, два человека получили легкие травмы. По предварительной версии автобус перевернулся из-за того, что водитель уснул за рулем.