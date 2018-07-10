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В магазинах Ижевска обнаружили более 17 тонн зараженной птичьим гриппом продукции

10:59, 10.07.2018 1
В магазинах Ижевска обнаружили более 17 тонн зараженной птичьим гриппом продукции
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проверки в магазинах Ижевска позволили выявить 17 тонн птицеводческой продукции, зараженной птичьим гриппом. Зараженные партии были изъяты и уничтожены.

Вся продукция попала в республику из регионов, где зафиксированы вспышки заболевания, рассказали на заседании городской санитарно-противоэпидемической комиссии.

На начало июля зарегистрированы 28 вспышек птичьего гриппа, говорится в сообщении на официальном сайте Ижевска. Очаги заболевания находятся в Курской, Липецкой, Орловской, Самарской и Пензенской областях.

На заседании было поручено организовать рейды по местам несанкционированной торговли.

БизнесРозничная торговля Удмуртия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:26
    17 тонн - ничего себе! и пока она не попала на прилавки ее не проверили?
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