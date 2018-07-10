В России появятся светофоры, показывающие данные о погоде и пробках

Госкорпорация «Ростех» представила на международной промышленной выставке «Иннопром» первый светофор на светодиодных экранах, который транслирует данные о пробках, погоде и дорожной ситуации.



В распоряжение российских городов устройство поступит уже в 2019 году. Первые устройства протестирует Москва, после чего начнутся поставки в регионы.

«Данные о погоде и пробках выводятся на светодиодный экран в соответствии с временем суток совместно с основным сигналом, запрещающим или разрешающим движение автотранспорта», — приводит «РИА Новости» слова директора по коммуникациям Ростеха Екатерины Барановой.

Отмечается, что светофор адаптируется к реальным условиям и программируется удаленно с центрального городского пункта управления дорожным движением. Дополнительная информация на его панели отражает текущую дорожную ситуацию.



Ранее Ростех представил сверхпрочные ноутбуки на основе процессора «Эльбрус» за 500 тыс. рублей.