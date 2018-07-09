Задержанный сотрудник КНИТУ-КАИ уже не проректор

В КНИТУ-КАИ «Реальному времени» сообщили, что задержанный сотрудник вуза Виктор Гуреев уже не является проректором. Источник издания в университете уточнил, что Гуреев снял с себя полномочия 2 месяца назад по собственному желанию и в данный момент является просто сотрудником. Позднее из КАИ прислали официальный комментарий:

«В средствах массовой информации распространяется непроверенная информация о задержании сотрудника КНИТУ-КАИ Виктора Гуреева. Он не является проректором по развитию университета. Ведется следствие, и университет заинтересован во всестороннем и объективном рассмотрении всех обстоятельств этого дела. До окончания следствия вуз считает любые комментарии по данному вопросу неуместными. Просим СМИ не вводить в заблуждение читателей, давая непроверенную информацию», — говорится в ответе пресс-службы КНИТУ-КАИ нашему изданию.

Какую должность сейчас занимает Гуреев, не сообщается. Напомним, ранее «Реальное время» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о задержании сотрудника вуза по делу о бюджетном хищении при исполнении контракта на сумму не менее 90 млн рублей.