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В Казани площадку фан-феста закрыли ради безопасности людей — Исполком

23:49, 19.06.2018

В Казани площадку фан-феста закрыли ради безопасности людей.

«Площадка фан-феста рассчитана максимально на 25 тысяч человек. Когда она заполнилась до предела, было принято решение закрыть вход. Это решение принято исключительно ради безопасности людей. <...> На внешнем периметре люди продолжают смотреть за игрой. Ситуация полностью под контролем. Чтобы зрители могли комфортно покинуть площадку после завершения матча, будут открыты в том числе и эвакуационные выходы», — сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

Напомним, из нескольких городов-организаторов чемпионата мира по футболу в 2018 году пришли сообщения о закрытии фан-зон.

СпортФутбол Татарстан
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