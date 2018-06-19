В Казани площадку фан-феста закрыли ради безопасности людей — Исполком

В Казани площадку фан-феста закрыли ради безопасности людей.

«Площадка фан-феста рассчитана максимально на 25 тысяч человек. Когда она заполнилась до предела, было принято решение закрыть вход. Это решение принято исключительно ради безопасности людей. <...> На внешнем периметре люди продолжают смотреть за игрой. Ситуация полностью под контролем. Чтобы зрители могли комфортно покинуть площадку после завершения матча, будут открыты в том числе и эвакуационные выходы», — сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов.

Напомним, из нескольких городов-организаторов чемпионата мира по футболу в 2018 году пришли сообщения о закрытии фан-зон.