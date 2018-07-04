В Иннополисе пройдет чемпионат мира среди болельщиков-бизнесменов TIDA Business Cup 2018

5 июля в Иннополисе состоится игровая часть TIDA Business Cup 2018. В футбольном турнире в татарстанском IT-городе примут участие шесть команд и порядка 50 предпринимателей-футболистов.

Все они поборются за главный трофей — TIDA Business Cup 2018.

В турнире примут участие представители бизнеса России, Татарстана, Финляндии, Мексики, Германии, Австрии, Эстонии.

TIDA Business Cup 2018 — это коммуникационный проект, объединенный целями по развитию бизнеса и установлению партнерских отношений в дружественной атмосфере спортивного мероприятия.

TIDA Business Cup 2018 состоит из двух направлений — деловой программы и футбольного турнира. В рамках деловой программы 26 июня состоялся круглый стол Invest Tatarstan в Агентстве инвестиционного развития Татарстана. Вторая часть деловой программы состоится в агентстве 6 июля.

Участие в деловой программе приняли, помимо гостей турнира, представители Российско-Германской Внешнеторговой палаты.

Предприниматели, приехавшие на TIDA Business Cup 2018, посетили ОЭЗ «Алабуга», территорию КИП «Мастер».

Гости TIDA Business Cup 2018 — предприниматели, топ-менеджеры, потенциальные инвесторы из России и различных стран мира — получат подробную информацию о возможностях инвестирования в Татарстан, уникальных условиях работы в республике и перспективных нишах и проектах, которые можно реализовать в Татарстане.

В рамках события будут презентованы инвестиционные возможности республики. Турнир приурочен к проведению в Казани матчей чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина:

«Крупные мировые спортивные события — это отличная возможность для Татарстана, как привлекательной инвестиционной площадки, заявить о себе. Около 30—35% посетителей таких турниров — это так называемые клиентские группы, предприниматели и топ-менеджеры, через которых мы можем рассказать о себе всему миру.

Зачастую никто не использует такую возможность привлечь инвесторов на свою территорию. Мы пригласили бизнесменов и топ-менеджеров на время проведения в Казани чемпионата мира по футболу, чтобы они и сами поучаствовали в дружеском турнире, и посмотрели на игру своих сборных, и изучили уникальные бизнес-возможности Татарстана.

Мы хотим, объединяя спорт и бизнес, рассказать всему миру о Татарстане как о лучшем месте для инвестиций, привлечь новых деловых партнеров».

Как отметил проект-менеджер TIDABusinessCup-2018 Виктор Миронов, впервые идея приглашать инвесторов в страну — хозяйку крупнейших спортивных событий родилась у организаторов чемпионата мира в Германии в 2006 году. Тогда для бизнесменов была разработана специальная программа, чтобы гости чемпионата мира смогли не только посетить страну, но и узнали о возможностях для работы инвесторов.

«Турнир TIDA Business Cup-2018 призван представить инвесторам Татарстан как площадку, где выгодно вести бизнес, — говорит президент Клуба болельщиков «Россия объединяет» Эдуард Латыпов. — Это событие поможет заинтересовать их инвестировать именно в этот регион, который они, возможно, никогда бы не посетили, если бы не чемпионат мира».

Организаторами мероприятия выступают Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Клуб болельщиков сборной России.

Подробную информацию вы можете найти на сайте турнира: http://tidacup.com

Также 6 июля в Казани состоится заседание Российско-Эмиратской межправительственной комиссии, в связи с чем планируется прибытие бизнесменов из ОАЭ, которым также будет презентован инвестиционный потенциал Татарстана.