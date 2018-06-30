Motorola и Google выпустят два смартфона

Компания Lenovo, которая владеет брендом Motorola, вместе с корпорацией Google выпустит два смартфона — Motorola One и Motorola One Power.

Оба гаджета будут работать под управлением операционной системы от Google, созданной в рамках проекта Android One. Смартфоны получат 6,2-дюймовый безрамочный экран и дизайн в стиле iPhone X, 4 Гб оперативной и 64 Гб основной памяти, а также фронтальную камеру на 8 Мп и основную на 12 Мп.

Отмечается, что Motorola One Power будет отличаться от Motorola One более емкостной батареей, пишет «Российская газета» со ссылкой на Android Headlines.

Ранее сообщалось, что Google вложит $550 миллионов в конкурента AliExpress.