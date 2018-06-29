На Казанском вертолетном заводе прошел выпускной бал для учеников «вертолетных» классов

На Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») прошло торжественное вручение дипломов и праздник для учеников «вертолетных» классов гимназии №8 и школы №54 Казани. В этом году выпускниками специализированных классов стали 53 человека.



Торжественное мероприятие прошло в цехе окончательной сборки КВЗ. Поздравить выпускников пришли представители Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства промышленности и торговли РТ и Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ). На выпускном вечере были подведены итоги годовой работы в рамках трехстороннего сотрудничества Казанского вертолетного завода, КНИТУ-КАИ, гимназии № 8 и школы №54.

«Казанский вертолетный завод заинтересован в воспитании подрастающего поколения и ранней профориентации школьников. Таким образом мы готовим кадры для предприятия и привлекаем молодых специалистов в вертолетостроительную отрасль. Сегодня наши «вертолетные» классы уже пользуются популярностью у школьников и их родителей. Среди выпускников прошлого года 23 человека стали студентами КНИТУ-КАИ, в том числе и по таким специальностям, как самолето- и вертолетостроение», — отметил управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров.

В этом году поступать в Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева планируют 13 школьников, окончивших «вертолетные» классы. Помимо торжественного вручения дипломов, во время выпускного бала состоялось награждение лучших учеников и учителей за достигнутые результаты в профильных олимпиадах, конференциях и конкурсах. Памятными призами и подарками были отмечены 13 выпускников и 8 педагогов. Также грамоты получили директора школ, в которых работают специализированные классы, и 5 преподавателей и сотрудников КНИТУ-КАИ.

Напомним, по инициативе Казанского вертолетного завода с 2009 года в гимназии №8 Казани был создан «вертолетный» класс с углубленным изучением физики и математики. Дети, которые прошли обучение в этом классе, после окончания школы имеют хорошие перспективы для поступления в технические вузы, в том числе авиационного профиля. В сентябре 2014 года КВЗ, расширяя программу сотрудничества, в рамках Инженерного фестиваля КНИТУ-КАИ объявил об открытии «вертолетного» класса в школе № 54 Авиастроительного района Казани. Традиционно в «вертолетных» классах опытные педагоги готовят школьников к участию в научно-практических олимпиадах и конференциях по профильным предметам, проводят дополнительные занятия по математике и физике, организуют встречи с руководством КВЗ, экскурсии и другие мероприятия.

Партнерский материал