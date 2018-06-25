В Ижевске временно перекроют трамвайную линию на улице Гагарина

В Ижевске власти начнут ремонт трамвайных путей на улице Гагарина. В связи с этим руководство перекроет движение трамваев на этом участке с 29 июня.

При этом работы будут вестись только по ночам, сообщается на сайте ИжГЭТ.

29 и 30 июня, а также 1 июля в 19.30 будет закрываться участок трамвайных путей от остановки «Ул. Гагарина. Сквер им. А. Титова» до остановки «Ул. Московская». Работы будут продолжаться до 7 утра следующего дня.

В это время работа 1-го маршрута будет организована так:

с 19.30 до окончания движения — «К-т Аврора» — «Депо 1»;

с 05.00 до 07.00 «К-т Аврора» — «Ул. Огнеупорная»; 9-й маршрут — «Буммаш» — «Ул. Огнеупорная».

Также 12-й маршрут будет двигаться по схеме «Депо 1 — Ул. Ворошилова». Движение 5-го маршрута останется без изменения.