Мама Месси: «Его мечта — выиграть чемпионат мира»

Селия Куччиттини, мама форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, рассказала, как сын реагирует на критику, передает Sports.ru.

«На самом деле, люди любят его, и Лео отвечает тем же, и это самое прекрасное. Он очень ценит это. Он многого ждет от турнира, потому что его мечта — выиграть чемпионат мира. Этого он хочет больше всего.

Семья поддерживает Лео. Он первый, кто хочет победить, принести титул, и конечно, его партнеры по команде тоже. Мы страдаем из-за критики. Говорят, что Лионель не чувствует ответственности, но это неправда. Если бы только все они видели Лео таким, каким его видим мы: он страдает и плачет из-за этого. Критика ранит его и нас.

Я пожелала ему удачи, сказала, чтобы он позаботился о себе, делал то, что умеет, наслаждался, играл так, как когда-то в «Грандоли».

У меня четыре ребенка, я люблю их всех, но Лео — божественный сын, лучший, лучший отец и муж. Клянусь, он очень хороший человек. Это неправильно, что я говорю такое, но так есть.

Он такой большой человек с огромным сердцем, что он отдал бы все, чтобы выиграть чемпионат мира», — сказала мама Месси в интервью El Trece.

21 июня сборная Аргентины встретится с лидирующей в группе D Хорватией. Месси провел не лучший матч в карьере в первом туре ЧМ-2018, и его команда разделила очки с Исландией — 1:1.

