В Уфе компания продавала квартиры без разрешения на строительство дома возле ТЦ «Иремель»

Прокуратура Башкирии обнаружила компанию, которая продавала квартиры в строящемся возле ТЦ «Иремель» доме. При этом ЖСК «Жилой дом №41/1 на улице Гурьевской» не имела отношения к этой стройке.

Проверка показала, что организация не является застройщиком объекта, не имеет разрешения на строительство и не обладает правами на земельный участок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Однако компании уже удалось получить от четырех покупателей 3,5 млн рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

Напомним, что Башкирия вошла в топ-10 регионов по количеству зарегистрированных договоров долевого участия.