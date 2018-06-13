Новости происшествий

17:19 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Крым возобновили подачу электроэнергии

16:31, 13.06.2018
В Крым возобновили подачу электроэнергии
Фото: ru.wikipedia.org / NASA

Магистральные энергосети Крыма поставлены под напряжение после восстановления энергоснабжения полуострова через подстанцию «Тамань». Об этом сообщил представитель ГУП «Крымэнерго».

«Подача электроэнергии в Крым возобновлена. Конечные потребители будут запитаны в ближайшее время», — рассказал собеседник «Крыминформа».

Причины отключения источник не уточнил.

По информации ТАСС, причиной отключения электричества в Крыму могла стать авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15.25.

Предыдущее крупномасштабное отключение света произошло на полуострове в июле прошлого года. Тогда без электроснабжения остались Севастополь, Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак и Керчь.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем