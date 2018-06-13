В Крым возобновили подачу электроэнергии

Магистральные энергосети Крыма поставлены под напряжение после восстановления энергоснабжения полуострова через подстанцию «Тамань». Об этом сообщил представитель ГУП «Крымэнерго».

«Подача электроэнергии в Крым возобновлена. Конечные потребители будут запитаны в ближайшее время», — рассказал собеседник «Крыминформа».

Причины отключения источник не уточнил.

По информации ТАСС, причиной отключения электричества в Крыму могла стать авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае.



Ранее сообщалось, что территория всего Крыма была отключена от энергоснабжения около 15.25.

Предыдущее крупномасштабное отключение света произошло на полуострове в июле прошлого года. Тогда без электроснабжения остались Севастополь, Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак и Керчь.