В Казань прилетела сборная Колумбии по футболу

В Казань прибыла сборная Колумбии для участия в чемпионате мира по футболу-2018.

Как пишет ТАСС, футболисты будут жить в курортном горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе «Казань» в Свияжске, тренироваться — на стадионе «Свияга». Там 14 июня пройдет открытая тренировка колумбийцев.

Ранее сегодня в Россию для участия в чемпионате мира по футболу прибыл действующий победитель первенства мира — сборная Германии, а также команды Нигерии, Сенегала, Коста-Рики, Англии, Южной Кореи, Швеции и Нигерии.