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В Казань прилетела сборная Колумбии по футболу

23:27, 12.06.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России

В Казань прибыла сборная Колумбии для участия в чемпионате мира по футболу-2018.

Как пишет ТАСС, футболисты будут жить в курортном горнолыжном спортивно-оздоровительном комплексе «Казань» в Свияжске, тренироваться — на стадионе «Свияга». Там 14 июня пройдет открытая тренировка колумбийцев.

Ранее сегодня в Россию для участия в чемпионате мира по футболу прибыл действующий победитель первенства мира — сборная Германии, а также команды Нигерии, Сенегала, Коста-Рики, Англии, Южной Кореи, Швеции и Нигерии.

СпортФутбол Татарстан
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