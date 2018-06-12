В Россию для участия в ЧМ-2018 прибыл действующий чемпион мира сборная Германии

В Россию для участия чемпионате мира по футболу прибыл действующий победитель первенства мира сборная Германии.



Футболисты и тренерский штаб разместятся в оздоровительном комплексе Ватутинки на территории Новой Москвы. Команда будет тренироваться на базе ЦСКА, где завтра проведет открытую тренировку, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что сборную Нигерии по футболу в России встретили казачьими песнями и хлебом-солью.