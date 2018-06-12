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Сборную Нигерии по футболу в России встретили казачьими песнями и хлебом-солью

09:27, 12.06.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Сборную Нигерии по футболу в России встретили казачьими песнями и хлебом-солью
Фото: twitter.com

Национальная команда Нигерии ночью прибыла в Ставропольский край, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу.

Команда прилетела в аэропорт Минеральных Вод, после чего спортсменов отвезли на базу размещения в Ессентуках и заселили в санаторий «Источник». Футболистов угостили хлебом-солью, а артисты ансамбля «Хуторок» исполнили казачьи песни и пляски, передает "Чемпионат".

Сегодня в 17 часов по мск состоится открытая тренировка команды на стадионе «Ессентуки Арена».

Напомним, что Сборная Нигерии на групповом этапе ЧМ-2018 встретится с командами Хорватии, Исландии, и Аргентины.

Ранее сборную Бразилии в Сочи встретили традиционным русским караваем.

СпортФутбол
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