Сборную Нигерии по футболу в России встретили казачьими песнями и хлебом-солью

Национальная команда Нигерии ночью прибыла в Ставропольский край, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу.

Команда прилетела в аэропорт Минеральных Вод, после чего спортсменов отвезли на базу размещения в Ессентуках и заселили в санаторий «Источник». Футболистов угостили хлебом-солью, а артисты ансамбля «Хуторок» исполнили казачьи песни и пляски, передает "Чемпионат".



Сегодня в 17 часов по мск состоится открытая тренировка команды на стадионе «Ессентуки Арена».

Напомним, что Сборная Нигерии на групповом этапе ЧМ-2018 встретится с командами Хорватии, Исландии, и Аргентины.

Ранее сборную Бразилии в Сочи встретили традиционным русским караваем.