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Сборная Бразилии по футболу прилетела в Россию на ЧМ-2018

09:33, 11.06.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Сборная Бразилии по футболу прилетела в Россию на ЧМ-2018
Фото: скриншот twitter.com

Сборная Бразилии по футболу в ночь с 10 на 11 июня прилетела в Россию для участия в предстоящем чемпионате мира. В отеле команду встретили традиционным русским караваем, сообщает пресс-служба Федерации футбола Бразилии.

Бразильцы во время турнира будут базироваться в Сочи и проводить свои тренировки на стадионе «Юг Спорт». 12 июня запланирована открытая тренировка.

В рамках ЧМ-2018 сборная Бразилии сыграет в одной группе с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Ранее для участия в ЧМ-2018 в Россию прилетели сборные Франции, Египта и Австралии.

Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах страны.

СпортФутбол
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