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В Самару прибыла сборная Швейцарии для участия в ЧМ-2018

18:11, 11.06.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
В Самару прибыла сборная Швейцарии для участия в ЧМ-2018
Фото: Welcome2018.com

Сегодня в Самару прилетела сборная Швейцарии для участия в чемпионате мира по футболу-2018.

Футболисты во время турнира будет жить и тренироваться в Тольятти. 12 июня на местном стадионе «Торпедо» команда проведет открытую тренировку, пишет ТАСС.

Также сегодня в Россию прилетели сборные Сербии, Хорватии, Дании и Туниса.

Ранее в Россию для участия на ЧМ-2018 прилетела сборная Бразилии.

СпортФутбол
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