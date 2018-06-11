В Самару прибыла сборная Швейцарии для участия в ЧМ-2018
Сегодня в Самару прилетела сборная Швейцарии для участия в чемпионате мира по футболу-2018.
Футболисты во время турнира будет жить и тренироваться в Тольятти. 12 июня на местном стадионе «Торпедо» команда проведет открытую тренировку, пишет ТАСС.
Также сегодня в Россию прилетели сборные Сербии, Хорватии, Дании и Туниса.
Ранее в Россию для участия на ЧМ-2018 прилетела сборная Бразилии.СпортФутбол
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